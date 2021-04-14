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Haberler Spor Pamukkale’den muhteşem başarı

Pamukkale’den muhteşem başarı

Pamukkale’den muhteşem başarı

14.4.2021

Pamukkale Belediyespor kick-boks takımı sporcuları Antalya'da yapılan "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası" müsabakalarından mutlu döndü. 30 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katıldığı turnuvada mavi-beyazlı kulüpten 8 sporcu yer aldı. Pamukkale Belediyesporlu Ahmet Burak Canbeldek, 79 kilogram Kick Light kategorisinde Avrupa Kupası Şampiyonu oldu. 67 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Emre Özeren ve 65 kilogram büyük bayanlar K1 kategorisinde Nazife Güçlü de üçüncülüğü elde etti. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin adının sporla anılmasını istediklerini ifade ederek; "Bu nedenle spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Bu başarılar bizleri mutlu etti" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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