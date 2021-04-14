Trabzonspor’a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'un 2019-2020 sezonu öncesi Lille'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Yusuf Yazıcı para kazandırmaya devam ediyor. İngiliz ekibi Arsenal, Milli futbolcuya talip olurken, Fransız temsilcisinin istediği 60 milyon Euro bonservis bedelini ödemesi halinde Trabzonspor da 12 milyon Euro kazanacak. Lille, anlaşma gereği Yusuf Yazıcı'nın satış bedelinden yüzde 20'lik payı Karadeniz ekibine verecek.

ABDULLAH AVCI 4 TAKVİYE İSTEDİ

Bu arada Trabzonspor'un yeni sezon öncesi en az 4 mevkiye takviye yapmayı planladığı belirtildi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 2 golcü transferi istediği kaydedildi. Bunun yanı sıra sağ ve sol beke de takviye talebi olan tecrübeli teknik adamın hücum organizasyonlarını çeşitlendirmek adına iki kanatta da oynayabilen bir açık oyuncusu istediği açıklandı. Yönetimin de transferde bütçe oluşturmaya çalıştığı gelen haberler arasında.