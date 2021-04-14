Türkiye Kupası finali İzmir’de

İZmir önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin bilindiği üzere 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. 9 Eylül 2017'de temeli atılan stat ilk kez dev bir finale kapılarını açacak. Stat geçen sezon Süper Lig'de 26 Ocak 2020'de Göztepe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile açılmıştı. 20 bin 35 koltuk kapasitesine sahip Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun resmi açılışı ise 22 Şubat 2021 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

15 YILLIK HASRET SONA ERECEK

İzmir'de en son Türkiye Kupası Finali Atatürk Stadı'nda 3 Mayıs 2006 tarihinde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanmıştı. Beşiktaş, uzatma dakikalarında bulduğu golle F.Bahçe'yi 3-2 yenip kupanın sahibi olmuştu. Siyahbeyazlılar, 15 yıl sonra İzmir'e finalist olarak gelecek.