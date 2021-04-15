Altekma’dan bir imza daha

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi iç transferde libero Mehmet'ten sonra Sırp pasör Maksim Buculjevic ile de nikah tazeledi. Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan 1.92 boyundaki voleybolcu, İzmir ekibinin sezonu 7'nci sırada tamam lamasında pay sahibi olmuştu.

29 yaşındaki Buculjevic'ten yeni sezonda beklentilerinin daha fazla olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, tecrübesi ve takıma uyumuyla Maksim yeni sezon kadromuzda bizlerle yeniden birlikte olacak. Yeni sezonda üzerine koyarak Altekma'ya daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu