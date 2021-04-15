Ankaraspor - Altay CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Altay, Ankaraspor deplasmanın ter döküyor. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Murat Şener yapıyor.





Geçtiğimiz hafta sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay, taraftarına şok yaşatmıştı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Osman Özköylü, "Bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak" diyerek moralli bir şekilde Ankaraspor maçına hazırlanacaklarını söylemişti. Ligde 53 puanla 4. sırada bulunan Altay, 22 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Ankaraspor'a karşı galibiyet alarak hem Boluspor mağlubiyetini unutturmak hem de ilk iki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



