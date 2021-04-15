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’un rakibi

Arkas Spor’un rakibi Galatasaray

15.4.2021

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi playoff üçüncülük mücadelesi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olan Arkas Spor, serinin ikinci maçında bugün rakibine konuk olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Galatasaray HDI Sigorta'nın kazanması halinde sarı-kırmızılı ekip, ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Arkas Spor'un galibiyeti durumunda lig üçüncüsünü belirleyecek son müsabaka 18 veya 20 Nisan'da İzmir'de oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki serinin ilk maçını kaybetmelerine rağmen ligi 3. bitirmek için inançlarının tam olduğunu belirtti.
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