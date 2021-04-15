Bucaspor 1928 koltuğu kaptı

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Birinci Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Bucaspor 1928, deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. İzmir ekibi, Diyarbekir'in Ofspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından averajla liderlik koltuğunu oturdu. 13. dakikada Saruhan'ın uzaktan şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 27'de Mustafa Dündar'ın kullandığı korner atışında Deniz'in kafasında top kaleci Kıvanç'ta kaldı. 38'de Bucaspor 1928'in golcüsü Tunç takımını 1-0 öne geçirdi.

TUNÇ YILDIZLAŞTI

44'te Ahmet'in ara pasında Burak'ın vuruşunda kaleci Beycan gol izni vermedi. 67'de Cemre'nin ortasında Furkan, bekletmeden vurdu. Kaleci Kıvanç'ı avladı: 1-1. 73'te Berke'nin kullandığı korner atışında Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı. 79'da Oğuz'un derinleme pasında Tunç, Bucaspor 1928'i bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 83'te Cuma'nın sert şutunda Çankaya FK kalecisi Beycan topa güçlükle sahip oldu. Bucaspor 1928 karşılaşmayı 2-1 kazandı.