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Ne yaptın Akigo!

Kümede kalmaya çalışan , deplasmanda rakibi Adanaspor’a yenildi

Ne yaptın Akigo!

15.4.2021

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç **, Deniz Turgut **, Hüseyin Aylak **

ADANASPOR: Karacic *** - Furkan ***, Donkor **, Evren *** - Canberk ***, Uğurcan ***, Celil *** (78 Serhat **), Umut *** (64 Atalay *), Ozegovic *** (87 Hüseyin ?) - Fıratcan *** (64 Berkan *), Ahmethan *** (87 Innocent ?)

AKHİSARSPOR: Lukac * - Semih ** (69 Taku *), Göksu *, Doğukan * - Kadir *, Yusuf *, Mert * (69 Bertuğ *), Sissoko *, Çekdar * - Delarge *, Peter *

GOLLER: Dk. 2 Uğurcan, 26 (P) ve 67 Ozegovic, 58 Donkor (kk)

SARI KARTLAR: Ozegovic, Furkan, Hüseyin (Adanaspor), Delarge, Doğukan, Bertuğ (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Adanaspor'a 3-1 yenilip kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı. 2. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 25'te Celil, Yusuf Cihat'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 26'da Ozegovic farkı ikiye çıkardı: 2-0. 58'de Çekdar'ın kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak Donkor'a çarpıp ağlara gitti: 2-1. 67'de Berkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ozegovic düzgün bir plaseyle Akhisar'ın umutlarını bitirdi: 3-1. 71'de Bertuğ'un şutu direğe çarpıp auta çıktı. Akhisar maçı 3-1 kaybetti.

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