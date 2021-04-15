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Haberler Spor Petkimspor Tofaş önünde

önünde

Petkimspor Tofaş önünde

15.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Petkimspor, bugün erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 26 haftada 9 galibiyet alırken, son 4 maçını üst üste kaybeden Petkim, bu mücadeleyi kazandığı takdirde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte Antrenör Kestutis Kemzura ve tüm teknik ekibin korona virüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.
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