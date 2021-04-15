Petkimspor Tofaş önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Petkimspor, bugün erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 26 haftada 9 galibiyet alırken, son 4 maçını üst üste kaybeden Petkim, bu mücadeleyi kazandığı takdirde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte Antrenör Kestutis Kemzura ve tüm teknik ekibin korona virüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

DİĞER