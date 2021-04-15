  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Şampiyon Manisa Hacettepe karşısında

Şampiyon Manisa karşısında

Şampiyon Manisa Hacettepe karşısında

15.4.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala ilan eden Manisa Futbol Kulübü, bugün 34. hafta mücadelesinde Hacettepe'yi konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak maçın hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Tunç Özdemir. Siyah-beyazlılarda, Zahit Fındık'ın sakatlığı sürerken, Mehmet Güven ise cezalı durumda.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Manisa Hacettepe karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.