Şampiyon Manisa Hacettepe karşısında

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala ilan eden Manisa Futbol Kulübü, bugün 34. hafta mücadelesinde Hacettepe'yi konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak maçın hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Tunç Özdemir. Siyah-beyazlılarda, Zahit Fındık'ın sakatlığı sürerken, Mehmet Güven ise cezalı durumda.

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