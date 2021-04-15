Somaspor koşar adım

MİSLİ. com 3. Lig 3. Grup lideri Somaspor, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altındağspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini pekiştirdi. Manisa temsilcisi evinde oynadığı maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda son 3 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 7 puan önünde girmeyi başardı. Somaspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Kadir Yurttadur kaydetti. Bu dakikada Onur orta sahada kaptığı topla ceza sahası önüne geldi. Pasında Kadir Yurttadur, kaleci Melikhan Kasım'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmayı Somaspor tek golle kazandı.

DİĞER