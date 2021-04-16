Arkas 4. bitirdi

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş ***, Murat Yenipazar ***, Berezhko ***, Doğukan Ulu ***, Torres ***, Melih Sıratça ** (Burak Mert **, Onurcan Çakır **, Ertuğrul Gazi Metin **)

ARKAS SPOR: Blankenau **, Burak Güngör *, Mustafa Cengiz *, Efe Mandıracı *, Yiğit Gülmezoğlu *, Mustafa Koç * (Bravo **, Burak Çevik *, Winkelmuller *)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-23 SÜRE: 78 dakika (25, 26, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 3-4 serisi ikinci maçında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-23, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla geçilirken bu sonuçla Arkas Spor sezonu 4. sırada tamamladı.