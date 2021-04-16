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Haberler Spor Bellingham’ın golü tarihe geçti

Bellingham’ın golü tarihe geçti

Bellingham’ın golü tarihe geçti

16.4.2021

Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki genç yıldızı Jude Bellingham, Manchester City'ye attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 17 yıl 289 günlük İngiliz orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydederken Krkic'ten sonra (17 yıl 217 gün) grup aşamasından sonraki maçlarda gol atan en genç oyuncu oldu. Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde de gol atan en genç 8. oyuncu oldu. Bu gol takımın kazanmasına yetmedi ve Alman ekibi 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Manchester City yarı finalde PSG ile karşılaşacak. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. 29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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