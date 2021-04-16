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Haberler Spor Bisiklette zafer Diaz’ın

Bisiklette zafer Diaz’ın

Bisiklette zafer Diaz’ın

16.4.2021

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. yarışı olan Kemer-Elmalı'da Jose Manuel Diaz Gallego galip geldi. 160.3 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sprinterler, Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabını 4.25.25'lik derece elde eden Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

Konya, Konya-Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kemer- Elmalı etaplarının ardından 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan Ege'ye taşınıyor.

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