Burak Yılmaz iki yıldızı istiyor

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, ülkenin en büyük spor gazetelerinden biri olan L'Equipe'e açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, 'Türkiye'den hangi futbolcuları getirmek isterdin?' şeklindeki soruya "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" ifadelerini kullandı. Lille'deki performansı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Sakatlık yaşadığım son 1.5 ay benim açımdan zor geçti. Sonrasındaki adaptasyon sürecim iyi geçti. Takıma ve lige alıştım. Futbolun dili evrenseldir" açıklamasını yaptı. Bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan ve şampiyon olup olamayacağı merak konusu olan Lille'in şampiyonluk şansı için ise golcü futbolcu, "Bu sezon elbette şampiyon olmak istiyoruz, bunu gizleyemeyiz. Kalan karşılaşmalarımızı kazanmak istiyoruz. Sabırlı olmalı ve maç maç bakmalıyız" yorumunu yaptı.