Denizli’nin kader sınavı

SÜPER Lig'de son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor, yarın kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden tek basamak üzerindeki Erzurumspor BŞB'yi kader sınavlarından birinde ağırlayacak. Son 5 maçını kazanamayan, ligde 26 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde kalan Horoz, 28 puanlı rakibine evinde yenildiği takdirde kurtuluş şansını iyice azaltacak. Galibiyet durumunda ise rakiplerin de alacağı sonuçlara göre yeşil-siyahlı takımda umutlar yeniden artacak. Horoz'da Murawski, Ayman Ben Mohamed, Recep Niyaz, Özgür Çek ve kaleci Hüseyin Altıntaş yok. Cenk'in forma giyme ihtimali düşük. İki kalecisi sakat olan, Pantilimon'un ayrıldığı Horoz'da bu maçta da kaleyi yine 20 yaşındaki file bekçisi Abdulkadir Sünger koruyacak.

SEBAHATTİN ALP