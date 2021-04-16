  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fenerbahçe çıkmıyor VakıfBank şampiyon

çıkmıyor şampiyon

Fenerbahçe çıkmıyor VakıfBank şampiyon

16.4.2021

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, korona virüs vakaları sebebiyle yeterli sayıda sporcusu olmadığı için Sultanlar Ligi play-off 3. maçına çıkamayacaklarını açıklarken seride 2-0 önde olan VakıfBank, böylelikle bugün şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada vaka sayısının 12'ye ulaştığı kaydedilirken "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019- 2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha "İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!" diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe çıkmıyor VakıfBank şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.