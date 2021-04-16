Fenerbahçe çıkmıyor VakıfBank şampiyon

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, korona virüs vakaları sebebiyle yeterli sayıda sporcusu olmadığı için Sultanlar Ligi play-off 3. maçına çıkamayacaklarını açıklarken seride 2-0 önde olan VakıfBank, böylelikle bugün şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada vaka sayısının 12'ye ulaştığı kaydedilirken "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019- 2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha "İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!" diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.
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