Messi’nin 3 formasına 50 bin doz aşı

BARCELONA'NIN Arjantinli yıldızı Lionel Messi, üç imzalı formasıyla Çinli Sinovac şirketinden 50 bin doz Kovid-19 aşısı alınıp bu yaz gerçekleşecek Copa America Turnuvası öncesi Güney Amerikalı futbolcuların aşılanması için kullanılmasına yardım etti. The Guardian'daki habere göre, Sinovac şirketiyle yapılan anlaşma, Messi'nin forma bağışlamasının ardından gerçekleşti.

FUTBOLU FUTBOL KURTARDI

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu yetkilisi Gonzalo Belloso anlaşmayla ilgili "Sinovac yöneticileri, onlara göndermemiz için bize üç imzalı forma gönderen Lionel Messi'ye olan hayranlıklarını ortaya koydu. Futbolu futbol kurtardı" ifadelerini kullandı. Copa America Turnuvası, Arjantin ve Kolombiya'nın ortak ev sahipliğinde 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.