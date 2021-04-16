Petkim yine kayıp

SALON: Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz **, Fatih Arslanoğlu **, Musa Kazım Çetin **

PETKİMSPOR: Ray * 3, Vasiliauskas *** 15, Wimbush *** 15, Hummer ** 7, Ege ** 6, Zack * 6, Yiğitcan * 2, Canberk * 2, Boran * 2, Deniz * 4

TOFAŞ: Zubcic *** 11, Berkan ** 6, Berk ** 8, Simmons ** 5, Phillip *** 16, Purcell *** 17, Christon ** 9, Alihan * 4, Muhsin ** 7, Bora *, Mert *

PERİYOTLAR: 20-19, 37-34, 47-59

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, evinde Tofaş'a 83-62 yenildi ve üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-34 ev sahibi ekip Petkimspor lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta 25 sayı atıp rakibine 10 sayı şansı tanıyan Tofaş, 59-47 öne geçti. Üstünlüğünü son 10 dakikada da sürdüren konuk ekip, farkı açarak salondan 83-62 galip ayrılmasını bildi. ALT SIRALARA DEMİR ATTI

Petkimspor bu skorla 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Bilindiği üzere iki takım arasında 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte antrenör Kestutis Kemzura dahil tüm teknik ekip koronavirüse yakalandığı için ertelenmişti. Petkim'in Darüşşafaka Tekfen ile bir erteleme maçı daha bulunuyor.