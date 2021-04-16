SALON: Enka
HAKEMLER: Yener Yılmaz **, Fatih Arslanoğlu **, Musa Kazım Çetin **
PETKİMSPOR: Ray * 3, Vasiliauskas *** 15, Wimbush *** 15, Hummer ** 7, Ege ** 6, Zack * 6, Yiğitcan * 2, Canberk * 2, Boran * 2, Deniz * 4
TOFAŞ: Zubcic *** 11, Berkan ** 6, Berk ** 8, Simmons ** 5, Phillip *** 16, Purcell *** 17, Christon ** 9, Alihan * 4, Muhsin ** 7, Bora *, Mert *
PERİYOTLAR: 20-19, 37-34, 47-59
ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, evinde Tofaş'a 83-62 yenildi ve üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-34 ev sahibi ekip Petkimspor lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta 25 sayı atıp rakibine 10 sayı şansı tanıyan Tofaş, 59-47 öne geçti. Üstünlüğünü son 10 dakikada da sürdüren konuk ekip, farkı açarak salondan 83-62 galip ayrılmasını bildi. ALT SIRALARA DEMİR ATTI
Petkimspor bu skorla 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Bilindiği üzere iki takım arasında 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte antrenör Kestutis Kemzura dahil tüm teknik ekip koronavirüse yakalandığı için ertelenmişti. Petkim'in Darüşşafaka Tekfen ile bir erteleme maçı daha bulunuyor.
Petkim yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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