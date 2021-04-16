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Haberler Spor Şampiyon Manisa evinde bir puan aldı

Şampiyon evinde bir puan aldı

Şampiyon Manisa evinde bir puan aldı

16.4.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan eden lider Manisa FK, evinde Hacettepe ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, evinde şampiyon apoletiyle maça çıkan siyah-beyazlılar namağlup unvanını da korudu. Manisa FK bu sonuçla puanını 79'a çıkardı, sonuncu Hacettepe ise 24 puana yükselip dipten kurtulamadı. Ege temsilcisinin şampiyonluk kupasını 28 Nisan'da Gümüşhanespor'la oynayacağı son maçta alacağı açıklanmıştı.
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