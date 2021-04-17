Ege etabında Philipsen şov

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Salcano sponsorluğundaki Fethiye-Marmaris'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayan ve Marmaris'te sona eren 129.1 kilometrelik etabın startına 162 sporcu katıldı. Jasper Philipsen, yarışı 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Altıncı etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Greipel ikinci, Norveç'in Uno-X Pro takımından Norveçli Halvorsen ise üçüncü oldu. Turun 6. etabı sonunda Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Gallego, genel klasmandaki birinciliğini sürdürdü.

GENEL KLASMANDA VİNE İKİNCİ

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Vine 4 saniye geriden ikinci, İtalya'nın Sidermec takımından Arjantinli Sepulveda ise üçüncü sıradaki yerlerini korudu.