Izmir filesinde Play-Off hüsranı

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ilk 4 takım arasında yer alarak isimlerini toplam 8 takımın katıldığı Play-Off yarı finale yazdıran Karşıyaka ve Göztepe, kupa umuduyla gittikleri Bursa'dan elleri boş döndü. 1. Grup'ta yer alan Göztepe, sırasıyla Altınoluk, Kalecik Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla yenilerek grubu son sırada tamamladı. 2. Grup'taki ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek umutlanan Karşıyaka ise daha sonra Adam Voleybol ve Bolu Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla boyun eğerek grubunu üçüncü sırada bitirdi ve finale kalma şansını kaybetti.