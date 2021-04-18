Aydın Büyükşehir gelecekten umutlu

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde sezonu 6. sırada tamamlayan Aydın BŞB, yeni sezonda Balkanlar Kupası'nda mücadele edecek. Balkanlar Kupası'nı kazanması halinde Challenge Kupası'na katılacak olan Aydın'ın Sultanları, yeni sezon çalışmalarına başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde start verdi. Sezon içerisinde bazı şansızlıklar yaşadıklarını kaydeden Hamurcu, "Çok zorlu bir süreci geçirdikten sonra beklediğimiz yerde olmasa da arzuladığımız yerde bitirdik. Sezon içerisinde Duygu'nun sakatlanmasıyla başlayıp Rachel Adams'ın ülkesine dönme kararıyla devam eden sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ancak bu şartlara rağmen oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan sadece gurur duyuyorum" dedi.