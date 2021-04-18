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’te hedef sampiyonluk

Denizli Basket’te hedef sampiyonluk

18.4.2021

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala zirve ortağı olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı. Deveciler, "11'de 11 yaparak nerdeyse imkansızı başardık. Şampiyon olmamız an meselesi. Umarım sonu iyi olur. Yarın Samsun'la bu hafta ligin en önemli maçını oynayacağız. Oyuncularımız şampiyonluğu çok istiyor. Biz de onlara güveniyoruz. Denizli'yi bu kadar kaliteli insanlardan oluşan bir takımla temsil ettiğimiz için ne kadar övünsek azdır. Bu kadar yaklaşmışken destek şart. Oyuncularımızın bunu hissetmesi, onların şampiyonluk inancını bir kat daha artıracaktır" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP

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