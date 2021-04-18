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Derbi Akhisar’ın

Yeşil-beyazlılar, TBL’de Ege derbisinde konuk ettiği ’yi yenip Play-Off yolunda avantajı kaptı

Derbi Akhisar’ın

18.4.2021

TBL'DE son 12 maçın 9'unu kaybeden Akhisar Belediye Basketbol, Ege derbisinde Balıkesir BŞB'yi 75-60 yenip, zirve yarışında umutlandı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk periyot 17-17 sona erdi. Jefferson'un sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Akhisar, devreyi 35-28 galip kapattı. Üçüncü periyotta Ömer ve Doğukan'ın skora katkı yapmasıyla yeşilbeyazlılar, farkı 12 sayıya çıkarttı, son bölüme rahat girdi: 53-41. 32. dakikada fark 5 sayıya indi: 55-50. Akhisar, Alihan'ın sayılarıyla rahatladı ve salondan 75-60 galip ayrılıp Play-Off yolunda iddiasını sürdürdü.

■ KENAN MOLLA

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