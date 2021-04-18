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Fethiye’ye umut

’nde kümede kalma savaşı veren lacivert-beyazlılar, ’yi yenerek şansını son karşılaşmaya bıraktı. Gözler şimdi Petkimspor’un bugünkü maçına çevrildi

Fethiye’ye umut

18.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti, kurtuluş yolunda rakiplerden gelecek haberleri beklemeye başladı. Cook ve Atkins'in sayılarıyla maça başlayan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 10-6 önde geçti. Cook'un üçlüğüyle farkı 11 sayıya çıkartan (17-6) Fethiye, ilk periyotu 17-9 galip tamamladı. İkinci periyota 15-0'lık müthiş seriyle başlayan ev sahibi ekip, Johnson'un sayılarıyla 16. dakikayı 32-9 üstün geçti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Karşılaşmada devreyi 39-18 önde kapatan Fethiye, karşılıklı sayılarla geçilen üçüncü periyotu da 63-38 galip kapattı. Son bölümde kendini sıkmayan ev sahibi takım, rakibin hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı eritmesine engel olamadı: 65-56. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, tekrar oyuna ağırlığını koydu, salondan 83-70 galip ayrılıp umutlarını son maça taşıdı. Fethiye'de 25 sayı atan Cook ile 21 sayı kaydeden Atkins, galibiyetin mimarları oldu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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