Yine Philipsen

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı Spor Toto sponsorluğunda Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi. Önceki gün Fethiye-Marmaris etabını birincilikle geçen Belçikalı sporcu, bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Jasper Philipsen yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı.

YARIŞLAR BUGÜN SONA ERECEK

Yedinci etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu. Saat 10.10'da yola çıkan bisikletçilere Muğla Çevre Yolu geçişlerinde bölgede oturan vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.