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Haberler Spor Aliaga Petkim isini zora soktu

Aliaga Petkim isini zora soktu

’de kalması için bir galibiyete ihtiyacı olan Petkim, Telkom’a yenildi

Aliaga Petkim isini zora soktu

19.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'a 71-65 mağlup oldu. İzmir ekibi ligde kalması için yetecek olan bir galibiyeti yine alamadı. İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Foster, Dekker ve Johnson'la üst üste basketler bulan Türk Telekom, periyodu 21-17 önde bitirdi. İkinci periyotta Dekker, Samet ve Can'ın sayılarıyla aradaki farkı 9 sayıya (29-20) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 35-29 üstün gitti. Üçüncü periyoda da etkili başlayan konu ekip, 27. dakikada 13 sayılık farka ulaştığı (54-41) periyodu 57-51 önde tamamladı. Son periyodun başında Zack ve Yiğitcan'ın basketleriyle farkı 1 sayıya (56-57) indiren rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, son 5 dakikaya 67-59 üstün girdi. Türk Telekom, müsabakadan 71-65 galip ayrıldı.

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