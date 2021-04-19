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Haberler Spor Messi’den yeni bir rekor daha

Messi’den yeni bir rekor daha

Messi’den yeni bir rekor daha

19.4.2021

İspanya Kral Kupası finalinde, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürürken Arjantinli yıldız Lionel Messi rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Başarılı oyuncu 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk oyuncu oldu. Messi takımıyla çıktığı 10 final maçında 9 gol de kaydederek Kral kupasının final tarihinde en çok gol atan isim unvanına sahip. Öte yandan Barcelona'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman da, Katalan ekibinde ilk kez bir kupa zaferini yaşadı.

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