“Yakında kararımızı vereceğiz”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, son zamanlarda sürekli gündemde yer alan 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasına yönelik başvurulara ilişkin bir açıklama yaptı. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den futbol' programına katılan Özdemir, "Bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz" yorumunda bulundu.

GÖZTEPE DE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Bilindiği üzere Fenerbahçe 1959 yılından önceki 9 Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için TFF'ye başvurmuş, peşi sıra Ankara Demirspor, Ankaragücü ve Göztepe de bu konu ile ilgili harekete geçmişti.