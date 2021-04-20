Akhisarspor’a mucize gerek

TFF 1. Lig'de sahasında Altınordu'yla 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasretini 5 maça çıkartan, haftalardır küme düşme potasına çakılıp kalan Akhisarspor'a, kalan 3 haftada mucize gerekiyor. 26 puanla 16. sıraya demir atan Akigolar, kalan 3 maçında zirve mücadelesi veren Altay'la sahasında, ardından Giresunspor'la deplasmanda, son hafta da orta sıralardaki Ümraniyespor'la evinde karşılaşacak. 3'te 3 yapması gereken yeşil-siyahlılara, 9 puan da yetmeyecek. Akhisarspor'un sadece Menemenspor'u geçme ihtimali bulunuyor. İzmir temsilcisinin puan kaybı şart. Akigo mucizeyi gerçekleştirmek istiyor.