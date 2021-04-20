Denizli Basket bir engeli daha geçti

TBL'DE son 11 maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, final niteliği taşıyan maçta Samsunspor'u uzatmada 82-75 mağlup etti, ING Basketbol Süper Ligi yolunda önemli bir adım attı. İlk periyotu 22-15 galip geçen yeşilbeyazlılar, Soares'i durduramadı, devre 38-38 eşitlikle sona erdi. Dukes'in muhteşem performansı ile üçüncü periyota 13-0'lık seriyle başlayan Samsun 24. dakikayı 51-38 önde geçti. Ev sahibi, Serkan'ın üçlüğüyle son bölüme girerken farkı 6 sayıya indirdi: 53-59. Normal süre 69-69 eşitlikle sona erdi. Uzatmada hata yapmayan Denizli Basket, 82-75 kazandı, bitime 3 hafta kala zafere çok yaklaştı.

■ SEBAHATTİN ALP