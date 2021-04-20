Futbolda büyük kriz

Avrupa'da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması resmen gerçekleşirken, yaşanan bu gelişme futbol gündemi-ne bomba gibi düştü. İspanya'dan R.Madrid, Barcelona ve A.Madrid, İngiltere'den Liverpo-ol, M.City, M.United, Arsenal, Chelsea ve Tot-tenham İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla yeni ligin Ağustos ayında başlaması planlanırken bu oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtil-di. Şampiyonlar Ligi sistemi ve yayın hakları konusunda UEFA ile anlaşmaya vara-mayan kulüplerin rest çekme-sinin ardından kurulan organizasyona Real Madrid Başka-nı Florentino Perez, baş-kan ola-rak seçil-di. Kurucu 15 kulüple birlikte 20 takı-mın mücadele etmesinin planlan-dığı açıklamada kurucu kulüplere toplamda 3,5 milyar Euro ödene-ceği ifade edildi. Turnuvada takımların 10'lu 2 grupta mücadele edeceği, gruplarını ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale kalacağı ifade edildi. Alman ve Fransız ekipleri organizas-yonda yer almazken, UEFA ve FIFA ile birlik-te İngiltere, İspanya, İtalya futbol federasyon-ları da projeye karşı çıktı. Avrupa Süper Lig'in ilanı ile ortalık fena karışırken yaşanacak gelişme-ler merakla bekleni-yor.



TFF: KABUL EDİLEMEZ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu da Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. TFF, "Bu girişim asla kabul edilemez" diyerek "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e inanıyor alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Bu harekete haklı tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na da teşekkür ediyoruz" dedi.



İHRAÇ EDİLMELERİNİ BEKLİYORUM

UEFA, İcra Kurulu Üyesi ve Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller, UEFA'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "UEFA İcra Kurulu olarak cuma günü olağanüstü bir toplantı yapacağız. Gerçekleştirilecek toplantıda 12 kulübün (UEFA turnuvalarından) atılmasını bekliyorum." dedi. Toplantıdan çıkacak sonuca göre ise Şampiyonlar Ligi'nin oynanıp oynanmayacağı da belli olacak.



"G.SARAY DA DAHİL OLACAK" İDDİASI VAR

AVRUPA Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den Galatasaray'ın da oluşuma dahil olacağı iddia edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "CAMİAMIZIN ONAYI ÇOK ÖNEMLİ"

Camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları yakın dostum. Özellikle R.Madrid Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Bir maç sonrası torunuma hediye ettiği formayı unutamam" dedi. Nitekim, bu organizyon gündeme geldiği sıralarda İngiliz basınından The Sun, G.Saray'ın da turnuvada yer almasına sıcak bakıldığını belirtmişti. Diğer ekiplerin ise Ajax, Celtic ve Kızılyıldız olabileceği vurgulanmıştı.



UEFA SERT ÇIKTI

AVRUPA Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den sert bir açıklama geldi. Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz, bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz" diye konuştu.



MİLLİ TAKIM YOLU KAPALI

AVRUPA Süper Ligi'ne katılan takımların futbolcularına milli takımlarında oynama izni verilmeyeceğini söyleyen Başkan Ceferin,"Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak" yorumunda bulundu.



Merak edilen sorular

LİGLERİN şampiyonları hangi turnuvaya gidecek?

YENİ oluşum ile büyük takımlar UEFA organizasyonlarından mahrum bırakılırsa turnuvalarda dağıtılan maddi ödüller payı daralır mı?

AVRUPA Süper Ligi'nde toplamda 15 sabit takım olacak ve 5 takım sürekli değişecek. Bu 5 takım neye göre belirlenecek?

FIFA ve UEFA Avrupa Süper Ligi takımları futbolcularına milli takım

yasağı getirirlerse transferler nasıl gerçekleşecek? n KULÜPLERİN sözleşmeleri yeniden mi dizayn edilecek? n FIFA ve UEFA Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa'da yayıncı bulundur-masını engellerse yeni oluşumda maddi kaynak nasıl sağlanacak? n AVRUPA Süper Ligi'ne katılan takımlar kendi yerel liglerinden ihraç edilecek mi? Ve FIFA ve UEFA lisans-ları iptal mi olacak?



KASAPOĞLU: KATILIMCILIK İLKESİ İLE ÇELİŞİYOR

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuştuı. Kasapoğlu, "Bu projenin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" dedi.