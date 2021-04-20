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Haberler Spor Knicks, Pelicans’ı yenerek 6’da 6 yaptı: 122-112

, ’ı yenerek 6’da 6 yaptı: 122-112

Knicks, Pelicans’ı yenerek 6’da 6 yaptı: 122-112

20.4.2021

NBA'DE Doğu Konferansı temsilcilerinden Knicks'in Batı Konferansı'ndan Pelicans'ı konuk ettiği müsabakanın normal süresi 103-103 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunun ardından Knicks, rakibini 10 sayı farkla 122-112 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.
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