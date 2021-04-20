UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurması üzerine Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi panik havası yaşanıyor. Avrupa Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus) ve Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı. EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor. Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.