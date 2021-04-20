Potada ya Fethiye Belediye ya da Aliağa Petkim lige veda edecek

ING Basketbol Ligi'nde son viraja girilirken bu sezon lige yükselen Ege ekipleri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Aliağa Petkimspor düşme korkusu ile yüz yüze kaldı.

Ligde 27 maçta 6 galibiyeti bulunan OGM Ormanspor'un kurtuluş şansı matematiksel olarak kalmazken, bu hafta oynanacak maçlar sonunda iki Egeli'den biri lige veda edecek. Kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Fethiye Belediyespor, geçen hafta Büyükçekmece'yi yenip umudunu korusa da işi hayli zor.

Üst üste 6'ncı mağlubiyetini Türk Telekom'a evinde yenilerek alan Petkimspor ise haftalar önce kurtuluşunu ilan edebilecekken ateş hattında yer alıyor. Ligde Fethiye Belediyespor 29 maçta 8, Petkim 28 maçta 9 galibiyet alırken dananın kuyruğu bu hafta kopacak.

BİR GALİBİYET YETECEK

Son 2 maçında önce yarın Darüşşafaka, ardından Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak Petkim, 1 galibiyet alsa bile matematiksel olarak ligde kalacak. Fethiye ise küme düşmemek için son hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenip ikili averajının iyi olduğu Petkim'in 2'de 0 çekmesini bekleyecek.