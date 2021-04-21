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Haberler Spor Arkasspor’da iki ayrılık var

’da iki ayrılık var

Arkasspor’da iki ayrılık var

21.4.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4. sırada tamamlayan Arkasspor'da altyapıdan yetişen orta oyuncusu Mustafa Koç ile smaçör Yiğit Gülmezoğlu yuvadan uçtu. Takım kaptanlığını üstlenen Mustafa altyapıdan itibaren kulüpte 14 yıl görev yaparken, Yiğit ise 15 yıl İzmir ekibinin başarısı için ter döktü. Mustafa Koç'un Halkbank'la el sıkıştığı, Yiğit'in ise Spor Toto ile söz kestiği iddia edildi. Milli formayı 230 kez giyen Mustafa, "Ne 14 yıl ama. Teşükkerler Büyük Arkas" paylaşımı yaptı. Ay-yıldızlı formayı 210 kez terleten Yiğit, "Kalbimde her zaman çok ayrı bir yeri olacak Arkas Spor Kulübü'ne her şey için teşekkür ediyorum" dedi.
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