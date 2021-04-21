Güreşte altın madalya

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi. Milli güreşçi, Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 97 kiloda ise Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdıran Süleyman Karadeniz, finalde Rus Alikhan Zhabrailov'a 6-4 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül ise sırasıyla Gürcü Geno Petriashvili, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Belaruslu Dzianis Khramiankou'yi yenerek finale çıktı. Taha, bugün akşam seansında Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.

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