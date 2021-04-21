Horoz mucize peşinde

Süper Lig'de hafta sonu evinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilip kümede kalma yarışında ağır darbe alan ve son sıraya demir atan 26 puanlı Yukatel Denizlispor, bugün 37 puanla 15. sırada bulunan Ankaragücü deplasmanına umutlarını sürdürmek için çıkacak. Eryaman Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda, sakatlıkları devam eden Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Ahmed Yasin, Ayman Ben Mohamed, kaleci Hüseyin Altıntaş, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko ve Görkem Can forma giyemeyecek. Başkent ekibinde Lobjanidze, sakatlıkları süren Torgeir Borven ile Aliou Badji yok. Denizlispor, Ankaragücü ile 49. kez rakip olacak. Horozlar, bundan önce oynanan 48 maçtan 10'unu kazandı, 18 maç berabere bitti, 20 maçı Başkent ekibi galip bitirdi. Ankara'daki 24 müsabakadan 2'sini galip kapatan yeşil-siyahlılar, 9 beraberlik ve 13 de mağlubiyet aldı.