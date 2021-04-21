Kartal yine kayıp

Süper Lig'de lider Beşiktaş, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçeği haftada Sivasspor ile yenişemedi ve fırsat tepti: 0-0. 3. dakikada Aboubakar topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Larin'e vermek istedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 9'da ceza sahasının içerisinde topla buluşan Robin Yalçın'ın pasında Fajr'un dokunduğu top Erdoğan'ın müdahalesi ile üstten auta gitti. 14'te Aboubakar ile Larin'in paslaşmasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 45'te ceza sahası içerisine ortalanan topu Gradel kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarıya gitti.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

53'te Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti. 57'de ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti. 90+2'de Erdoğan sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu. Yerden kale sahasına doğru pasını verdi. Ersin'i aşan topu Vida uzaklaştırdı. Maç 0-0 bitti.



YALÇIN'DAN REVİZYON

SÜPER Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a formayı verdi.



ABOUBAKAR SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sakatlığını atlatarak 4 maç sonra çıktığı ilk karşılaşmada bir kez daha sakatlık yaşadı. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Aboubakar, oyuna devam edemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada Aboubakar'ın sezonu kapattığını söylerken, Larin'in de sakatladığını açıkladı.