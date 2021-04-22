Başlamadan sona erdi

Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar hızlı oldu. Avrupa'nın 12 dev kulübünün oluşturduğu lig, gelen büyük tepkiler ve UEFA'nın büyük yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından tam 48 saat sonra dağıldı. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İtalyan takımı Inter, Juventus ve Milan da bu ligden çekildiğini duyurdu. İki kulübün de ayrılmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde iki İspanyol takımı Real Madrid ve Barcelona kaldı.

ÖNCE MANCHESTER CİTY AYRILDI

Kurucular arasında yer alan İngiliz ekiplerine ilk tepki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson, bu turnuvada yer alacağını açıklayan 6 İngiliz takımına tepki göstermiş ve bu kararı engellemek için yasa çıkartacaklarını belirtmişti. Bunun üzerine Avrupa Süper Ligi'nden ilk çıkan Manchester City oldu. En dikkat çekici açıklamayı Arsenal yaptı. Topçular, ligden çekildiğini belirtikten sonra hata yaptığını, bundan dolayı özür dilediklerini duyurdu.



MEVCUT KOŞULLAR KALMADI

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada mevcut koşullar olmadığından dolayı ayrılık kararının alındığı ifade edildi. Atletico Madrid, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kulüp için kırmız-beyaz ailesini oluşturan tüm grupların, özellikle taraftarlarımız arasında uyum şarttır." İtalya'nın Inter takımı da artık bu projenin bir parçası olmayacağını bildirdi. Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Artık Süper Lig projesinin bir parçası olmadığımızı teyit ediyoruz" denildi.



CEFERİN: BÜYÜK BİR HATADAN DÖNÜLDÜ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" adlı girişimden çıkan kulüplerin büyük bir hatadan döndüğünü belirtti. "Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey. Artık oyuna geri döndüler ve sadece bizim organizasyonlarımızda değil, Avrupa'da oyunun tamamında yer alarak kendilerine daha fazla teklif şansı bulacaklar. Artık önemli olan yolumuza devam birliğimizi yeniden kurarak hep birlikte geliştirmektir" dedi.