Beşiktaş şoka girdi

Ankaragücü ve Sivasspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlıların elinde golcü de kalmadı. Cenk Tosun'un ardından Sivasspor maçında sakatlanan Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Yıldız futbolcunun da sezonu kapattığı açıklandı. Elinde sadece golcü olarak Larin kalan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Kanadalı yıldız oyuncunun da performans düşüklüğü yaşaması üzerine elini kolunun bağlandığı ifade edildi.

CEPTEN YEMEYE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ, ligde oynadığı son 6 maçtan 2 galibiyet çıkartırken, 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. 6 maçın tamamını kazanan Kara Kartal, 31. haftada Fenerbahçe derbisinin son dakikasında yedikleri beraberlik golüyle düşüşe geçmeye başladı. Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, art arda gelen Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle toparlanmaya başlasa da, bu kez üst üste ABOUBAKAR Ankaragücü ve Sivasspor ile de berabere kalmıştı.