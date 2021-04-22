Duygusal randevu

TFF 1. Lig'de son üç haftaya ilk ikinin 4 puan gerisinde giren Altay pazar günü deplasmanda ligde kalma savaşı veren Akhisarspor ile karşılaşacak. Ege derbisinde iki ekibin de tek amacı galibiyet. İzmir ekibinin başarısı için ter döken üç yıldız oyuncu için ise farklı anlam taşıyor. Erhan, Tolga ve Regattin hafta sonu eski kulüplerine karşı final niteliğinde bir maça çıkacak. Manisa ekibinde 5 sezon forma giyen Tolga, geçen sezon Akigo'da ter döken Erhan ve 2018- 19 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Faslı Regattin pazar günü Altay'ın başarısını için eski kulüplerine karşı mücadele edecek.

İKİSİ İÇİN DE HAYATİ ÖNEMDE

Altay, Play-Off hattındaki yerini garanti altına almak isterken, Akigo ligde kalmak istiyor. Erhan 29 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı. Regattin ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi. Sağ bek Tolga da 24 maçta 1 asist yaptı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ