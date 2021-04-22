SÜPER Lig'de kümede kalma hesapları yapan Erzurumspor, sahasında misafir ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Erzurum temsilcisi Denizlispor'un ardından Y.Malatya'yı da yenerek üst üste ikinci maçını da kazandı. 39'da Emrah'ın ortasında Ricardo Gomes kafasıyla ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı. 83'te Emrah Başsan'ın şutunda top direkte patladı. 90+1'de Rashani'nin Mustafa tarafından cezaalanında düşürülmesine hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık, pozisyonun cezaalanı dışında olduğunu belirterek faul kararı verdi. 90+6'da Obertan'ın maçın skorunu belirledi: 1-