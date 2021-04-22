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Haberler Spor Ozan Kabak tepki gösterdi

tepki gösterdi

’da forma giyen Milli futbolcu, “Bundan hiç hoşlanmadık” dedi.

Ozan Kabak tepki gösterdi

22.4.2021

LİVERPOOL forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı. "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerini içeren açıklamayı, Ozan da Twitter hesabına koydu. İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander- Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.


DEV KUPA İSTANBUL'DA
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi kupa İstanbul'a geldi. Kupa, İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak.

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