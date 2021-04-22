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Haberler Spor Soma erteledi: 1-1

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22.4.2021

3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor FK'ya konuk olan Somaspor 1-1 berabere kaldı. Manisa temsilcisi haftaya sahasında 1 puan bile kazanması durumunda 2. Lig'e çıkmayı garantiliyor. 7 Ocak Stadı'ndaki mücadeleyi Talha Öztürk, Yunus Doğan ve Enes Seymen hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 79'uncu dakikada Osmaniyeli Kerim Bölük, penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı. Somasporlu Nurettin Çağlar, 89'uncu dakikada beraberlik golünü kaydetti.
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