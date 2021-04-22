Taha’dan altın madalya... İlk tebrik eden Başkan Erdoğan oldu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

AKGÜL SAKİN KALMAYI BAŞARDI

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi. Öte yandan kadınlarda 68 kiloda Nesrin Baş bugün Ukraynalı Alina Stadnik-Belarus Sadchancka maçının galibiyle, 59 kiloda Elif Yanık ise Moldovalı Anastasia Nichita ile bronz madalya maçına çıkacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü aradı

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

POLONYA'NIN Başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü ilk tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" diyerek söz verdi.