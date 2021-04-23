Manisa FK yıkılmıyor

STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Bayram Başkan ***, Süleyman Yavaşoğlu ***, Ozan Burak Akduman ***
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan *** - Muhammet **, Emre **, Haluk ** - Hakan **, İlker **, A.Emre **, Oktay ** (66 Atalay **), Rıdvan ** - Berkan ** (73 Enes *), İ.Furkan ** (85 Hüseyin ?)
MANİSA FK: Yusuf *** - Alaettin Batuhan ** (75 Mehmet *), Ahmet **, Ümit ** - Erhan ** (75 Çağrı *), Mehmet Güven **, Emir ** (61 Recep Burak *), Hakan ** (85 Mikail ?, Mustafa ** - Sertaç **, Mehmet Uysal **
SARI KARTLAR: Ümit (Manisa FK), Berkan (Zonguldak Kömürspor)
2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu haftalar öncesinde garantileyen Manisa
Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı
Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. 34. maçında da bileği bükülmeyen siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 80'e
yükseltti. Devrek İlçe Stadı'nda oynanan
karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamayınca rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla 80 puana yükselen Manisa FK, zirvede 15 puanlık farkı korudu. Manisa FK, 36. hafta mücadelesinde
sahasında Gümüşhanespor'u konuk edecek
Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yüksenı yükselen siyah-beyazlılar, 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakada kupasına kavuşacak.
■ CÜNEYT HASÇELİK
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