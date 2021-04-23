Manisa FK yıkılmıyor

STAT: Devrek İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan ***, Süleyman Yavaşoğlu ***, Ozan Burak Akduman ***

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan *** - Muhammet **, Emre **, Haluk ** - Hakan **, İlker **, A.Emre **, Oktay ** (66 Atalay **), Rıdvan ** - Berkan ** (73 Enes *), İ.Furkan ** (85 Hüseyin ?)

MANİSA FK: Yusuf *** - Alaettin Batuhan ** (75 Mehmet *), Ahmet **, Ümit ** - Erhan ** (75 Çağrı *), Mehmet Güven **, Emir ** (61 Recep Burak *), Hakan ** (85 Mikail ?, Mustafa ** - Sertaç **, Mehmet Uysal **

SARI KARTLAR: Ümit (Manisa FK), Berkan (Zonguldak Kömürspor)

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu haftalar öncesinde garantileyen Manisa

Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı

Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. 34. maçında da bileği bükülmeyen siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 80'e

yükseltti. Devrek İlçe Stadı'nda oynanan

karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamayınca rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla 80 puana yükselen Manisa FK, zirvede 15 puanlık farkı korudu. Manisa FK, 36. hafta mücadelesinde

sahasında Gümüşhanespor'u konuk edecek

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yüksenı yükselen siyah-beyazlılar, 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakada kupasına kavuşacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK