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Haberler Spor NBA’de Suns, 76ers kazanmayı başardı

’de Suns, 76ers kazanmayı başardı

NBA’de Suns, 76ers kazanmayı başardı

23.4.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 116- 113 mağlup etti. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers'ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı. Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi. Joel Embiid'in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green'in 18 ve Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı 76ers'ı yenilgiden kurtaramadı.
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