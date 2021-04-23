NBA’de Suns, 76ers kazanmayı başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 116- 113 mağlup etti. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers'ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı. Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi. Joel Embiid'in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green'in 18 ve Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı 76ers'ı yenilgiden kurtaramadı.

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