Petkim’e kabus çöktü

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7. mağlubiyetini Darüşşafaka Tekfen'e deplasmandaki erteleme maçında 99-78 yenilerek alan Petkimspor, ligde kalmayı garantileme fırsatını yine teperken, son haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Kötü gidişe bir türlü engel olamayan Aliağa temsilcisi, 29 karşılaşmada 9 galibiyette kaldı. Son hafta Petkimspor ve 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un oynayacağı maçlar OGM Ormanspor'un ardından ligden küme düşen ikinci takımı belirleyecek.

KAZANMAK ZORUNDA

İkili averajı Fethiye'den kötü olan Petkimspor, 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak son hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne yenilir, Fethiye de yine deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenerse küme düşen taraf olacak. Her türlü galibiyet ve Fethiye'nin mağlubiyetinde lige tutunacak Petkimspor, şu an 27 maçta 6 galibiyeti bulunan OGM Ormanspor'un dahil olacağı üçlü averaj ihtimalinde de küme düşecek. Üçlü averaj hesabında Petkim ve Ormanspor lige mendil sallayan ekipler olacak.