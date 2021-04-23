  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Petkim’e kabus çöktü

’e kabus çöktü

’nde son 7 maçını kaybeden ligde son haftaya stresli giriyor. temsilcisi kazanıp, işini şansa bırakmak istemiyor

Petkim’e kabus çöktü

23.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7. mağlubiyetini Darüşşafaka Tekfen'e deplasmandaki erteleme maçında 99-78 yenilerek alan Petkimspor, ligde kalmayı garantileme fırsatını yine teperken, son haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Kötü gidişe bir türlü engel olamayan Aliağa temsilcisi, 29 karşılaşmada 9 galibiyette kaldı. Son hafta Petkimspor ve 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un oynayacağı maçlar OGM Ormanspor'un ardından ligden küme düşen ikinci takımı belirleyecek.

KAZANMAK ZORUNDA
İkili averajı Fethiye'den kötü olan Petkimspor, 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak son hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne yenilir, Fethiye de yine deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenerse küme düşen taraf olacak. Her türlü galibiyet ve Fethiye'nin mağlubiyetinde lige tutunacak Petkimspor, şu an 27 maçta 6 galibiyeti bulunan OGM Ormanspor'un dahil olacağı üçlü averaj ihtimalinde de küme düşecek. Üçlü averaj hesabında Petkim ve Ormanspor lige mendil sallayan ekipler olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Petkim’e kabus çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.